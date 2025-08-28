Посол прокомментировал слухи на Западе о нападении России на Прибалтику

Спекуляции западных стран о якобы готовящейся атаке России на Латвию и другие государства Балтии не имеют под собой оснований и используются для оправдания роста военных расходов. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин.
«Распространяемые западными странами, включая Данию, спекуляции об угрозе военного нападения России на Латвию и другие балтийские страны совершенно беспочвенны и направлены исключительно на манипулирование общественным мнением для оправдания увеличения военных расходов и проведения враждебной, агрессивной политики по отношению к России», — подчеркнул Владимир Барбин в интервью датскому телеканалу TV2.
Дипломат также указал на то, что страны НАТО продолжают наращивать военное присутствие у российских границ, что вынуждает Москву реагировать на подобные действия. Барбин отметил, что в условиях роста напряженности Россия будет вынуждена принять «ответные оборонительные военные меры». Он связал антироссийскую риторику Запада с политикой «грубой русофобии» и попытками заменить рациональное мышление страхом и домыслами.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что у Москвы нет планов нападения на страны НАТО, а западные политики используют тему «российской угрозы» для отвлечения внимания от собственных внутренних проблем. Российские власти регулярно выражают обеспокоенность усилением сил НАТО у своих границ и призывают Запад отказаться от курса на милитаризацию Европы.
