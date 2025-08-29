Зампред ВТБ: Центробанк снизит ставку в сентябре

Совет директоров Банка России на заседании 12 сентября будет рассматривать два сценария снижения ключевой ставки — на 100 или на 200 базисных пунктов. Об этом сообщил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Базовый среднесрочный прогноз регулятора предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8–19,6% годовых в 2025 году и 12–13% годовых в 2026 году», — сообщил представитель ВТБ. Кроме того, он отметил, что за два заседания показатель уменьшился с 21 до 18% годовых.
Банк России начал цикл смягчения денежно-кредитной политики в июне. Пьянов отметил, что дальнейшее снижение ставки поддерживается замедлением инфляции, однако сохраняющаяся неопределенность в бюджетных параметрах и ускорение роста корпоративного кредитования требуют внимательного подхода к принятию решения.
