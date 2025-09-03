Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын побеседовали перед парадом в Пекине

Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын коротко побеседовали перед парадом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын коротко побеседовали по пути на трибуну парада в Пекине
Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын коротко побеседовали по пути на трибуну парада в Пекине Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и руководитель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын обменялись несколькими словами во время прохода к трибуне парада в Пекине. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Главы государств также выразили почтение китайским ветеранам, принимавшим участие в боевых действиях Второй мировой войны. Торжественное мероприятие на площади Тяньаньмэнь в Пекине начнется в ближайшие минуты.

В пекинской столице 3 сентября в 9:00 по местному времени (4:00 по московскому времени) на площади Тяньаньмэнь состоится масштабный военный парад, приуроченный к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны и капитуляции Японии. По информации представителя Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ, в мероприятии будет задействовано 45 военных подразделений, а продолжительность парада составит около 70 минут.

На праздничную церемонию приглашены руководители 26 зарубежных государств, в числе которых президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и руководитель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын обменялись несколькими словами во время прохода к трибуне парада в Пекине. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Главы государств также выразили почтение китайским ветеранам, принимавшим участие в боевых действиях Второй мировой войны. Торжественное мероприятие на площади Тяньаньмэнь в Пекине начнется в ближайшие минуты. В пекинской столице 3 сентября в 9:00 по местному времени (4:00 по московскому времени) на площади Тяньаньмэнь состоится масштабный военный парад, приуроченный к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны и капитуляции Японии. По информации представителя Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ, в мероприятии будет задействовано 45 военных подразделений, а продолжительность парада составит около 70 минут. На праздничную церемонию приглашены руководители 26 зарубежных государств, в числе которых президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...