NBC: США хотят присвоить себе разработки Украины в обмен на оружие

США хочет получить права на украинские разработки
США хочет получить права на украинские разработки

США и Украина ведут переговоры о масштабной сделке, которая предполагает поставки вооружения на сумму около 100 миллиардов долларов в обмен на передачу интеллектуальных прав по передовым украинским разработкам. Об этом сообщает телеканал NBC.

«США обсуждают с Украиной сделку на сумму примерно 100 миллиардов долларов, в рамках которой Киев сможет покупать американское оружие, в обмен на это США получат права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывать украинцы», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте телеканала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал США пакет вооружения на 90 миллиардов долларов, включая самолеты и системы ПВО, а также сообщал о предварительных договоренностях по продаже украинских беспилотников на сумму до 30 миллиардов долларов. Кроме того, Киев неоднократно обсуждал с Вашингтоном и европейскими партнерами условия финансирования военной помощи и поставки систем ПВО Patriot.

