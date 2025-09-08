Welt: «Северные потоки» подорвали по заданию Залужного

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исполнители подрыва на «Cеверных потоках» действовали по заданию Залужного
Исполнители подрыва на «Cеверных потоках» действовали по заданию Залужного Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Члены экипажа яхты «Андромеда», предположительно причастной к подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», могли действовать по поручению экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил представитель федеральной полиции Германии.

«Экипаж [„Андромеды“] получил задание от бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, который сегодня является послом Украины в Великобритании», — пишет Welt. Издание ссылается на свой анонимный источник.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев поставил под сомнение версию немецких правоохранительных органов и СМИ относительно подрывов газопроводов «Северный поток». По словам политика, общественность получает информацию о произошедшем главным образом из, как он выразился, «абсурдных сообщений» в медиа, передает RT.

Два российских экспортных газопровода в Европу — «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» — подверглись взрывам 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили возможности преднамеренной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG заявила, что характер повреждений на газопроводах является беспрецедентным, а сроки проведения ремонтных работ пока невозможно определить.

Следственные органы России возбудили уголовное дело по факту акта международного терроризма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская сторона запрашивала информацию о произошедших взрывах у причастных стран, однако ответов так и не получила.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Члены экипажа яхты «Андромеда», предположительно причастной к подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», могли действовать по поручению экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил представитель федеральной полиции Германии. «Экипаж [„Андромеды“] получил задание от бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, который сегодня является послом Украины в Великобритании», — пишет Welt. Издание ссылается на свой анонимный источник. Ранее помощник президента России Николай Патрушев поставил под сомнение версию немецких правоохранительных органов и СМИ относительно подрывов газопроводов «Северный поток». По словам политика, общественность получает информацию о произошедшем главным образом из, как он выразился, «абсурдных сообщений» в медиа, передает RT. Два российских экспортных газопровода в Европу — «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» — подверглись взрывам 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили возможности преднамеренной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG заявила, что характер повреждений на газопроводах является беспрецедентным, а сроки проведения ремонтных работ пока невозможно определить. Следственные органы России возбудили уголовное дело по факту акта международного терроризма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская сторона запрашивала информацию о произошедших взрывах у причастных стран, однако ответов так и не получила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...