Члены экипажа яхты «Андромеда», предположительно причастной к подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», могли действовать по поручению экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил представитель федеральной полиции Германии.
«Экипаж [„Андромеды“] получил задание от бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, который сегодня является послом Украины в Великобритании», — пишет Welt. Издание ссылается на свой анонимный источник.
Ранее помощник президента России Николай Патрушев поставил под сомнение версию немецких правоохранительных органов и СМИ относительно подрывов газопроводов «Северный поток». По словам политика, общественность получает информацию о произошедшем главным образом из, как он выразился, «абсурдных сообщений» в медиа, передает RT.
Два российских экспортных газопровода в Европу — «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» — подверглись взрывам 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили возможности преднамеренной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG заявила, что характер повреждений на газопроводах является беспрецедентным, а сроки проведения ремонтных работ пока невозможно определить.
Следственные органы России возбудили уголовное дело по факту акта международного терроризма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская сторона запрашивала информацию о произошедших взрывах у причастных стран, однако ответов так и не получила.
