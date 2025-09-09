МИД Венгрии анонсировал самый долгосрочный контракт на покупку газа с Запада

Венгрия подписывает самый долгосрочный контракт на закупку природного газа с Запада. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
«Вот и сегодня мы подписываем очередной долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на закупку природного газа на Запад», — написал Сийярто в своих соцсетях. Он подчеркнул, что природный газ останется ключевым источником энергоснабжения для Венгрии на долгие годы вперед. Власти Венгрии традиционно уделяют большое внимание диверсификации энергопоставок. Сийярто отметил, что страна прилагает серьезные усилия для увеличения числа маршрутов и источников поставки газа.
Вопросы энергетической безопасности тесно связаны с политикой Евросоюза. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth заявил, что Будапешт и Братислава намерены продолжать совместную борьбу против инициативы Еврокомиссии о полном запрете импорта российской нефти и газа в ЕС с 2028 года. По его словам, реализация подобных предложений приведет к резкому росту цен на коммунальные услуги в обеих странах. Орбан отметил, что Будапешт связывает снятие энергетического запрета с принятием очередного пакета антироссийских санкций.
Российский газ продолжает играть важную роль в энергетическом балансе Венгрии. С начала 2025 года страна получила из России более пяти млрд кубометров газа по газопроводу «Турецкий поток» через Сербию. Поставки газа через Сербию достигли рекордных 21 млн кубометров в сутки.
С 1 января 2025 года транзит российского газа в Европу по трубопроводам, проходящим через территорию Украины, полностью остановлен. В результате «Турецкий поток» стал единственным маршрутом для прокачки российского газа в Европу. Другие крупные газопроводы, такие как «Северный поток» и «Северный поток — 2», были повреждены в результате взрывов в 2022 году. Польский участок газопровода «Ямал — Европа» заблокирован из-за санкций Запада.
