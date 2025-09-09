На Украине начались массовые увольнения и побеги

Молодые украинцы в возрасте от 18 до 22 лет массово увольняются с работы ради возможности выезда за границу по новым правилам. Об этом сообщает одно из украинских изданий. Только на крупнейшем логистическом операторе «Новая почта» за 10 дней работы новых правил расторгли трудовые отношения 170 молодых сотрудников.
«Молодежь действительно начала активнее увольняться с работы. Например, на „Новой почте“ за 10 дней в этой возрастной категории уволилось 170 человек», — пишет New Voice (NV). При этом в течение того же периода компания приняла на работу 64 новых сотрудника этой возрастной группы, что привело к чистому оттоку в 106 работников.
Схожая ситуация складывается и в других сферах, прежде всего в сегменте обслуживания. По информации издания «Страна.ua», из ресторанов компании !FEST с момента вступления в силу закона о выезде за границу уволилось около 20% молодых мужчин-работников.
Ранее правительство Украины приняло решение разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, относящимся к призывной категории и имеющим на руках документ воинского учета. Однако ограничения продолжают действовать для должностных лиц, не направленных в служебные командировки, передает «Царьград». Для пересечения госграницы гражданам указанной возрастной группы необходимо предъявить заграничный паспорт, а также соответствующий воинский документ.
