Apple показали ультратонкий iPhone Air

Ширина нового iPhone - 5,6 мм
Ширина нового iPhone - 5,6 мм

Apple представила самый тонкий смартфон в истории компании — iPhone Air с толщиной корпуса 5,6 миллиметра. Новинка была анонсирована 9 сентября на ежегодной презентации новых устройств, сообщили в пресс-службе Apple. 

«Рамка нашего iPhone Air состоит из 80% переработанного титана, что делает его не только прочным, но и самым легким и тонким iPhone за всю историю», — отметили представители Apple на презентации. iPhone Air также получил улучшенную защиту благодаря технологии Ceramic Shield 2, которая делает экран более устойчивым к царапинам и падениям. Кроме рекордной толщины, гаджет получил 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и яркостью 3000 нит, а также защитное стекло Ceramic Shield второго поколения.

В прошлом году Apple уже анонсировала планы по выпуску сверхтонкой модели iPhone Air с толщиной около 5,5 мм, которая должна была заменить версию Plus в линейке iPhone 17. Тогда же сообщалось, что все новые смартфоны получат дисплеи с частотой обновления 120 Гц и улучшенные камеры. Презентация традиционно прошла в Театре Стива Джобса в Купертино, где компания представила также обновленные Apple Watch и AirPods.

