В России предсказали пик хакерских атак на систему голосования

В период проведения единого дня голосования с 12 по 14 сентября в 81-м регионе России ожидается пик попыток хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов.
«Пик хакерских атак наверняка придется на первый день, но каких-то значимых последствий для системы мы не ожидаем. Если в течение первого дня мошенникам ничего не удается, у многих азарт угасает и они это дело оставляют», — процитировали слова Артамонова «Известия».
По сведениям издания, основная мотивация злоумышленников — самореклама на теневом рынке или политические цели. В дни выборов участие иностранных спецслужб в попытках вмешательства ожидается с малой долей вероятности.
Система ДЭГ прошла все необходимые испытания и полностью готова к проведению голосования. Замечаний по результатам тестирования ни у наблюдателей, ни у комиссии не возникло.
В этом году дистанционное электронное голосование впервые охватит рекордное количество российских регионов. В общей сложности в ЕДГ-2025 смогут принять участие более 50 миллионов избирателей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.