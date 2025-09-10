Яндекс начнет переводить коми-пермяцкий язык

Онлайн-переводчик с коми-пермяцкого языка будет внедрен сервисом Яндекса. Работы по его созданию начнутся в 2026 году, а полномасштабный запуск запланирован на 2028 год.
«В 2026 году запланирован перевод 100 тысяч пар параллельных предложений из рекомендованного ООО „Яндекс“ корпуса предложений для внедрения бета-версии. В 2027 году запланирована техническая отработка по загрузке готовых переведенных предложений. Полномасштабный запуск коми-пермяцкого переводчика может состояться в 2028 году», — сообщили в правительстве Пермского края.
Коми-Пермяцкий округ отмечает 100-летие со дня образования. В честь этого 2025 год объявлен в Пермском крае Годом коми-пермяцкого языка.
