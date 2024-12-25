25 декабря 2024

В Пермском крае 2025 год объявлен Годом коми-пермяцкого языка

© Служба новостей «URA.RU»
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В следующем году — 100-летний юбилей образования Коми-Пермяцкого округа
В следующем году — 100-летний юбилей образования Коми-Пермяцкого округа Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил следующий год в регионе Годом коми-пермяцкого языка. Соответствующий указ уже подписан, сообщил глава региона в своем telegram-канале.

«В следующем году — 100-летний юбилей образования Коми-Пермяцкого округа. Наша задача — хранить и передавать молодому поколению традиции и культуру народов Пермского края. Администрации губернатора и краевому Правительству поручено обеспечить проведение мероприятий по популяризации языка», — уточнил губернатор.

На сегодняшний день в Пермском крае коми-пермяцкий язык изучают более 4,5 тысяч детей. Преподаванием языка и культуры занимаются около 250 педагогов.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил следующий год в регионе Годом коми-пермяцкого языка. Соответствующий указ уже подписан, сообщил глава региона в своем telegram-канале. «В следующем году — 100-летний юбилей образования Коми-Пермяцкого округа. Наша задача — хранить и передавать молодому поколению традиции и культуру народов Пермского края. Администрации губернатора и краевому Правительству поручено обеспечить проведение мероприятий по популяризации языка», — уточнил губернатор. На сегодняшний день в Пермском крае коми-пермяцкий язык изучают более 4,5 тысяч детей. Преподаванием языка и культуры занимаются около 250 педагогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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