В Пермском крае 2025 год объявлен Годом коми-пермяцкого языка

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил следующий год в регионе Годом коми-пермяцкого языка. Соответствующий указ уже подписан, сообщил глава региона в своем telegram-канале.
«В следующем году — 100-летний юбилей образования Коми-Пермяцкого округа. Наша задача — хранить и передавать молодому поколению традиции и культуру народов Пермского края. Администрации губернатора и краевому Правительству поручено обеспечить проведение мероприятий по популяризации языка», — уточнил губернатор.
На сегодняшний день в Пермском крае коми-пермяцкий язык изучают более 4,5 тысяч детей. Преподаванием языка и культуры занимаются около 250 педагогов.
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