NBC: сотрудники Белого дома работали «сквозь слезы» в день убийства Кирка

Сотрудники Белого дома были «глубоко потрясены» гибелью активиста Чарли Кирка, погибшего 10 сентября в результате вооруженного нападения в Университете долины Юта. По данным NBC News, некоторые чиновники работали в тот день «сквозь слезы».
«Некоторые работали, не сдерживая слез, под звуки кабельных каналов, отмечая, что [нападавший] все еще на свободе», — пишет NBC News. Сын президента США Дональда Трампа выразил соболезнования в связи с гибелью Кирка, подчеркнув его лидерские качества и силу убеждений.
Он отметил, что произошедшее напоминает о недавних покушениях на его отца в 2024 году. В администрации сообщили, что после инцидента сотрудники пресс-службы Белого дома провели совещание в Западном крыле.
Чарли Кирк был ранен во время выступления и госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже Дональд Трамп сообщил о его смерти и распорядился приспустить государственные флаги в знак траура. Расследованием инцидента занимаются ФБР и власти штата Юта. Кирк был сторонником Трампа и поддерживал его на съезде Республиканской партии летом 2024 года.
