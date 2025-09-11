NBC: сотрудники Белого дома работали «сквозь слезы» в день убийства Кирка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники Белого дома не смогли сдержать слез, узнав о смерти Кирка
Сотрудники Белого дома не смогли сдержать слез, узнав о смерти Кирка Фото:
новость из сюжета
В США на митинге убили союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

Сотрудники Белого дома были «глубоко потрясены» гибелью активиста Чарли Кирка, погибшего 10 сентября в результате вооруженного нападения в Университете долины Юта. По данным NBC News, некоторые чиновники работали в тот день «сквозь слезы».

«Некоторые работали, не сдерживая слез, под звуки кабельных каналов, отмечая, что [нападавший] все еще на свободе», — пишет NBC News. Сын президента США Дональда Трампа выразил соболезнования в связи с гибелью Кирка, подчеркнув его лидерские качества и силу убеждений.

Он отметил, что произошедшее напоминает о недавних покушениях на его отца в 2024 году. В администрации сообщили, что после инцидента сотрудники пресс-службы Белого дома провели совещание в Западном крыле.

Чарли Кирк был ранен во время выступления и госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже Дональд Трамп сообщил о его смерти и распорядился приспустить государственные флаги в знак траура. Расследованием инцидента занимаются ФБР и власти штата Юта. Кирк был сторонником Трампа и поддерживал его на съезде Республиканской партии летом 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники Белого дома были «глубоко потрясены» гибелью активиста Чарли Кирка, погибшего 10 сентября в результате вооруженного нападения в Университете долины Юта. По данным NBC News, некоторые чиновники работали в тот день «сквозь слезы». «Некоторые работали, не сдерживая слез, под звуки кабельных каналов, отмечая, что [нападавший] все еще на свободе», — пишет NBC News. Сын президента США Дональда Трампа выразил соболезнования в связи с гибелью Кирка, подчеркнув его лидерские качества и силу убеждений. Он отметил, что произошедшее напоминает о недавних покушениях на его отца в 2024 году. В администрации сообщили, что после инцидента сотрудники пресс-службы Белого дома провели совещание в Западном крыле. Чарли Кирк был ранен во время выступления и госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже Дональд Трамп сообщил о его смерти и распорядился приспустить государственные флаги в знак траура. Расследованием инцидента занимаются ФБР и власти штата Юта. Кирк был сторонником Трампа и поддерживал его на съезде Республиканской партии летом 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...