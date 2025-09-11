SHOT: вертолет с пассажирами экстренно сел в Калининграде

На борту находились 3 члена экипажа и 20 пассажиров
В Калининграде вертолет Ми-8, принадлежащий компании «Лукойл», совершил аварийную посадку. На борту воздушного судна находились 23 человека.
По информации SHOT, инцидент произошел в аэропорту Храброво примерно в 15:44 по московскому времени. На борту находились 3 члена экипажа и 20 пассажиров. Причиной вынужденной посадки стали технические неполадки с двигателем. Никто из находившихся на борту не пострадал.
