SHOT: вертолет с пассажирами экстренно сел в Калининграде

На борту находились 3 члена экипажа и 20 пассажиров
На борту находились 3 члена экипажа и 20 пассажиров

В Калининграде вертолет Ми-8, принадлежащий компании «Лукойл», совершил аварийную посадку. На борту воздушного судна находились 23 человека.

По информации SHOT, инцидент произошел в аэропорту Храброво примерно в 15:44 по московскому времени. На борту находились 3 члена экипажа и 20 пассажиров. Причиной вынужденной посадки стали технические неполадки с двигателем. Никто из находившихся на борту не пострадал.

