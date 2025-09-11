11 сентября 2025

Трамп сообщил о значительных успехах в расследовании убийства Чарли Кирка

Трамп заявил о прогрессе в поиске виновников в убийстве Чарли Кирка
Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном продвижении в расследовании убийства его соратника, консервативного политика Чарли Кирка. По словам Трампа, расследование движется вперед, и уже появились важные наработки по поиску причастных к преступлению.

«Правоохранители делают большой прогресс. Посмотрим, что из этого выйдет», — отметил Трамп, передает РИА Новости. Он также добавил, что располагает определенной информацией о возможных мотивах убийства Кирка и намерен обнародовать детали позже.

Чарли Кирк был застрелен во время выступления на митинге в университете штата Юта в Ореме, после чего Дональд Трамп пообещал призвать к ответственности всех причастных к политическим преследованиям. Кирк являлся одной из ключевых фигур консервативного движения и был известен призывами к прекращению поддержки Украины. Подозреваемый в нападении уже задержан, а президент США ранее заявлял о намерении добиваться справедливости по этому делу.

