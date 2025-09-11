Президент США Дональд Трамп заявил, что после убийства своего соратника и консервативного политика Чарли Кирка намерен привлечь к ответственности всех причастных к преследованиям по политическим мотивам. Убийство произошло в тот момент, кода Кирк вел разговор с аудиторией на митинге на территории университета штата Юта в Ореме.
Трамп после убийства Кирка пообещал призвать к ответственности всех виновных в преследованиях по политическим мотивам. Такое заявление он сделал в видеообращении в своей сети Truth Social.
Чарли Кирк, являющийся одной из ключевых фигур в праворадикальном движении и возглавляющий организацию Turning point USA, получил огнестрельное ранение во время дебатов. Мужчина известен призывами к прекращению американской поддержки Украины. Подозреваемый в совершении нападения уже задержан правоохранительными органами. В связи с этим Дональд Трамп в своем заявлении в социальных сетях пообещал, что будет молиться за своего последователя.
