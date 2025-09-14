Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка отказывается сотрудничать со следствием

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тайлер Робинсон не признал вину и не сотрудничает со следствием
Тайлер Робинсон не признал вину и не сотрудничает со следствием Фото:
новость из сюжета
В США на митинге убили союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка отказывается сотрудничать с правоохранительными органами. Об этом сообщил губернатор штата Юта Спенсер Кокс.

«Он не дал признательных показаний и не идет на контакт со следствием, однако все его окружение активно взаимодействует с властями. Я считаю, что это имеет большое значение», — заявил Кокс в эфире телеканала ABC News.

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого — им оказался 22-летний Тайлер Робинсон, который сейчас находится под арестом. По словам Кокса, предъявление официальных обвинений ожидается во вторник.

Также губернатор подтвердил информацию, что после совершения преступления предполагаемый стрелок общался с другими пользователями в сервисе Discord. Издание отмечает, что Робинсон позволял себе шутки относительно своей причастности к происшествию.

Чарли Кирк, основатель организации Turning Point USA и один из ведущих деятелей консервативного движения, погиб в результате огнестрельного ранения во время митинга, проходившего 10 сентября в штате Юта. Основным подозреваемым по делу был назван Тайлер Робинсон после того, как он признался в содеянном своему отцу. Родственник Робинсона вскоре обратился в полицию и удерживал сына до приезда правоохранителей, передает Pravda.Ru. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка отказывается сотрудничать с правоохранительными органами. Об этом сообщил губернатор штата Юта Спенсер Кокс. «Он не дал признательных показаний и не идет на контакт со следствием, однако все его окружение активно взаимодействует с властями. Я считаю, что это имеет большое значение», — заявил Кокс в эфире телеканала ABC News. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого — им оказался 22-летний Тайлер Робинсон, который сейчас находится под арестом. По словам Кокса, предъявление официальных обвинений ожидается во вторник. Также губернатор подтвердил информацию, что после совершения преступления предполагаемый стрелок общался с другими пользователями в сервисе Discord. Издание отмечает, что Робинсон позволял себе шутки относительно своей причастности к происшествию. Чарли Кирк, основатель организации Turning Point USA и один из ведущих деятелей консервативного движения, погиб в результате огнестрельного ранения во время митинга, проходившего 10 сентября в штате Юта. Основным подозреваемым по делу был назван Тайлер Робинсон после того, как он признался в содеянном своему отцу. Родственник Робинсона вскоре обратился в полицию и удерживал сына до приезда правоохранителей, передает Pravda.Ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...