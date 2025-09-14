Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка отказывается сотрудничать со следствием

Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка отказывается сотрудничать с правоохранительными органами. Об этом сообщил губернатор штата Юта Спенсер Кокс.
«Он не дал признательных показаний и не идет на контакт со следствием, однако все его окружение активно взаимодействует с властями. Я считаю, что это имеет большое значение», — заявил Кокс в эфире телеканала ABC News.
Правоохранительные органы установили личность подозреваемого — им оказался 22-летний Тайлер Робинсон, который сейчас находится под арестом. По словам Кокса, предъявление официальных обвинений ожидается во вторник.
Также губернатор подтвердил информацию, что после совершения преступления предполагаемый стрелок общался с другими пользователями в сервисе Discord. Издание отмечает, что Робинсон позволял себе шутки относительно своей причастности к происшествию.
Чарли Кирк, основатель организации Turning Point USA и один из ведущих деятелей консервативного движения, погиб в результате огнестрельного ранения во время митинга, проходившего 10 сентября в штате Юта. Основным подозреваемым по делу был назван Тайлер Робинсон после того, как он признался в содеянном своему отцу. Родственник Робинсона вскоре обратился в полицию и удерживал сына до приезда правоохранителей, передает Pravda.Ru.
