Стали известны детали биографии предполагаемого убийцы активиста Чарли Кирка

Предполагаемый убийца американского общественного деятеля и праворадикального активиста Чарли Кирка, 22-летний Тайлер Робинсон был тихим, увлекался видеоиграми, но в последние годы проявлял все больший интерес к политике. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).
«Парень был тихим, умным, с друзьями, дружная семья в дружном районе — кто так поступает?» — сказано в сообщении WP. Отмечается, что юноша был отличником, замкнутым, но забавным и любил шутки.
Подчеркивается, что в последние два года Робинсон стал больше обсуждать политические темы, интересовался новостями и высказывал свое мнение в социальных сетях. В то же время никаких признаков радикализации или склонности к насилию ранее за ним не замечали.
Чарли Кирк, основатель организации Turning Point USA и заметный представитель консервативного движения, был застрелен 10 сентября на митинге в штате Юта. Тайлер Робинсон стал главным подозреваемым после того, как признался в преступлении своему отцу, который сообщил об этом в полицию. Ранее Робинсон не привлекал внимания правоохранительных органов, и официальное обвинение ему будет предъявлено в ближайшее время.
