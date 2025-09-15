Стало известно, кто победил на выборах главы Коми

Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн («Единая Россия») победил на выборах главы региона с результатом 70,04% голосов. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ после подсчета 100% протоколов.
Согласно данным Центризбиркома, второе место заняла Татьяна Саладина («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») с 11,01%. Александр Касьяненко («Коммунисты России») получил 8,6%. Сергей Каргинов (ЛДПР) набрал 5,36%, а Степан Соловьев («Зеленая альтернатива») — 2,28%.
Ростислав Гольдштейн родился 15 марта 1969 года в поселке Селижарово Тверской области. Среднее образование получил на Сахалине. С 2001 по 2004 годы он возглавлял торговый дом «Гольдштейн», а в 2003 году был избран депутатом Государственного совета Республики Коми.
С сентября 2015 по декабрь 2019 года он представлял Еврейскую автономную область в Совете Федерации. В декабре 2019 года был назначен врио губернатора Еврейской автономной области и в сентябре 2020 года победил на выборах главы региона, набрав 82,5% голосов избирателей.
В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин назначил Гольдштейна врио главы Коми вместо Владимира Уйбы. Эксперты связывают эту перестановку с трудностями Уйбы в отношениях с региональными элитами и его спорными заявлениями.
