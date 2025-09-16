Захарова назвала неожиданную причину, почему Киев разыскивает главу российской ЦИК

Захарова: на Украине хотят узнать, что такое выборы
Захарова прокомментировала действия СБУ
Захарова прокомментировала действия СБУ

На Украине хотят узнать, что такое выборы. Именно поэтому СБУ объявила в розыск председателя ЦИК России Эллу Памфилову. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, действия Киева связаны с отсутствием выборов на Украине.

«СБУ объявила в розыск Эллу Памфилову. Хотят узнать, что такое выборы? На Украине-то они давно не проводятся», — написала Захарова в своем telegram-канале, комментируя недавнее сообщение украинских властей о розыске главы ЦИК.

Ранее Служба безопасности Украины внесла председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову в список разыскиваемых лиц. Данные об этом содержатся в базе Министерства внутренних дел Украины. Согласно информации украинского МВД, Памфилова разыскивается с ноября 2024 года. Ей инкриминируются посягательство на территориальную целостность Украины, а также предполагаемое участие в ведении «агрессивной войны».

