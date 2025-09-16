Главу ЦИК Памфилову объявили в розыск на Украине

Памфилова находится в розыске на Украине с ноября 2024 года
Памфилова находится в розыске на Украине с ноября 2024 года Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову. Это следует из базы данных МВД страны.

Согласно информации на сайте, она разыскивается с ноября 2024 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины и якобы участии в ведении «агрессивной войны». Имя Памфиловой с марта 2018 года также включено в базу данных скандально известного сайта «Миротворец» (признан в РФ экстремистским).

Ранее СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность страны. Соответствующее решение было принято управлением СБУ Тернопольской области в 2022 году. С 2021 года фамилия Фетисова также находится в базе украинского сайта «Миротворец».

СБУ регулярно выдвигает заочные обвинения против российских политиков и общественных деятелей. Президент Украины Владимир Зеленский также систематически подписывает указы о санкциях против граждан РФ и лиц, подозреваемых в сотрудничестве с Россией.

