Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову. Это следует из базы данных МВД страны.
Согласно информации на сайте, она разыскивается с ноября 2024 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины и якобы участии в ведении «агрессивной войны». Имя Памфиловой с марта 2018 года также включено в базу данных скандально известного сайта «Миротворец» (признан в РФ экстремистским).
Ранее СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность страны. Соответствующее решение было принято управлением СБУ Тернопольской области в 2022 году. С 2021 года фамилия Фетисова также находится в базе украинского сайта «Миротворец».
СБУ регулярно выдвигает заочные обвинения против российских политиков и общественных деятелей. Президент Украины Владимир Зеленский также систематически подписывает указы о санкциях против граждан РФ и лиц, подозреваемых в сотрудничестве с Россией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.