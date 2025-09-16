16 сентября 2025

Челябинцев зовут на «Осенины»: на Кировке устроят праздник урожая с хороводами и конкурсом плодов

В центре Челябинска проведут конкурс гигантских плодов и народные игры
Челябинцам предлагают представить свой урожай
В центре Челябинска 19 сентября развернется праздник урожая «Осенины» с народными играми, хороводами и конкурсом сельскохозяйственных достижений. Мероприятие пройдет на пешеходной улице Кирова, сообщает Центр народного единства города.

«19 сентября всей семьей отправляемся на главную пешеходную улицу города — на Кировку! Ждем всех на грандиозном празднике „Осенины“! Гостей ждет настоящий осенний праздник, где каждый найдет занятие по душе», — отметили в группе «Центр народного единства Челябинска» во «ВКонтакте»

Гостей фестиваля ждут выступления фолк-коллективов, мастер-классы по традиционным ремеслам, народные игры и фотозоны. Центральным событием станет конкурс даров природы — челябинцы смогут продемонстрировать выращенные овощи-рекордсмены и рукотворные изделия. Праздник начнется в 16:00 и продлится до вечера. Участие бесплатное.

