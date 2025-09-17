В ресторанах Челябинска стартует фестиваль пельменей

Фестиваль пельменей пройдет в порядка 20 заведениях Челябинска
Фестиваль пельменей пройдет в порядка 20 заведениях Челябинска Фото:

В Челябинске 23 сентября откроется гастрономический фестиваль «Кочерга. Пельмени». В проекте примут участие почти 20 ресторанов города, которые подготовят специальные сеты и блюда в формате пельменей, сообщили организаторы.

«23 сентября стартует фестиваль пельменей, на данный момент это почти 20 заведений, которые готовы представить на ваш суд пельмени в рамках тематики заведения. Это могут быть равиоли, момо, гедза, бао, манты, хинкали и так далее», — поделился блогер и организатор фестиваля Азат Сапармамедов в соцсетях.

Каждый ресторан представит свое видение блюда: от классических уральских пельменей до национальных интерпретаций кухонь мира. Специальные меню будут действовать ограниченное время.

