В ресторанах Челябинска стартует фестиваль пельменей

В Челябинске 23 сентября откроется гастрономический фестиваль «Кочерга. Пельмени». В проекте примут участие почти 20 ресторанов города, которые подготовят специальные сеты и блюда в формате пельменей, сообщили организаторы.
«23 сентября стартует фестиваль пельменей, на данный момент это почти 20 заведений, которые готовы представить на ваш суд пельмени в рамках тематики заведения. Это могут быть равиоли, момо, гедза, бао, манты, хинкали и так далее», — поделился блогер и организатор фестиваля Азат Сапармамедов в соцсетях.
Каждый ресторан представит свое видение блюда: от классических уральских пельменей до национальных интерпретаций кухонь мира. Специальные меню будут действовать ограниченное время.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!