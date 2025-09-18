Обвиняемый в убийстве сподвижника Трампа сдался из-за страха за свою жизнь

Обвиняемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка, Тайлер Джеймс Робинсон, добровольно сдался правоохранительным органам из-за опасения быть застреленным при задержании. Об этом 17 сентября сообщил шериф округа Вашингтон (штат Юта) Нейт Бруксби на пресс-конференции, трансляцию которой вели американские телеканалы.
«Тайлер понимал, что [его задержание] неизбежно, учитывая все брошенные на это усилия, обнаруженную винтовку, появление его фотографии в новостях. Он осознавал, что его поймают, и боялся, что в его дом нагрянет [подразделение специального назначения] SWAT, он боялся, что его застрелят правоохранители. Одним из условий его добровольной сдачи было проявление нами максимальной деликатности и аккуратности», — заявил шериф, его слова передает ТАСС.
Бруксби уточнил, что при организации сдачи были соблюдены все условия, выдвинутые обвиняемым. В частности, родителям Робинсона разрешили находиться рядом с сыном в момент его передачи полиции. По словам шерифа, это было частью договоренности для обеспечения безопасности всех участников процесса.
Чарли Кирк, основатель организации Turning Point USA, был застрелен 10 сентября во время митинга в штате Юта. Основным подозреваемым стал 22-летний Тайлер Робинсон, который признался в преступлении своему отцу, после чего родственник сообщил в полицию и удерживал сына до приезда правоохранителей. Робинсон отказывался сотрудничать со следствием, однако его окружение активно взаимодействовало с властями.
