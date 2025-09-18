Лавров: Запад хочет оккупировать часть Украины после урегулирования

По словам Лаврова, запад собирается продолжать оказывать пособничество режиму Зеленского
По словам Лаврова, запад собирается продолжать оказывать пособничество режиму Зеленского
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные страны намерены оккупировать часть Украины, которая останется под контролем действующих властей в Киеве после возможного урегулирования конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Ту часть Украины, которая останется под контролем нынешнего режима, а они его не собираются менять, они хотят ее оккупировать и поддерживать дальше это нацистское образование, которое сейчас возглавляет Зеленский», — подчеркнул Лавров в интервью на «Первом канале». Министр отметил, что западные партнеры не рассматривают вопрос смены власти в Киеве, а намерены продолжать оказывать поддержку нынешнему руководству.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что попытки урегулировать конфликт на Украине путем обмена территориями или восстановления торговли между Россией и США не приведут к миру, а Киев, по его словам, настаивает на изоляции России и увеличении западной поддержки. Глава МИД также отмечал, что украинские власти препятствуют курсу США на урегулирование конфликта и не рассматривают возможность уступок по территориям.

