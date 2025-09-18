Лавров: Запад хочет оккупировать часть Украины после урегулирования

Западные страны намерены оккупировать часть Украины, которая останется под контролем действующих властей в Киеве после возможного урегулирования конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Ту часть Украины, которая останется под контролем нынешнего режима, а они его не собираются менять, они хотят ее оккупировать и поддерживать дальше это нацистское образование, которое сейчас возглавляет Зеленский», — подчеркнул Лавров в интервью на «Первом канале». Министр отметил, что западные партнеры не рассматривают вопрос смены власти в Киеве, а намерены продолжать оказывать поддержку нынешнему руководству.
Ранее Сергей Лавров заявлял, что попытки урегулировать конфликт на Украине путем обмена территориями или восстановления торговли между Россией и США не приведут к миру, а Киев, по его словам, настаивает на изоляции России и увеличении западной поддержки. Глава МИД также отмечал, что украинские власти препятствуют курсу США на урегулирование конфликта и не рассматривают возможность уступок по территориям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.