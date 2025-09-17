Лавров ответил на попытки «соблазнить Путина» торговлей c США

Попытки урегулировать конфликт на Украине путем обмена территориями или восстановления торговых отношений между Россией и США не принесут результата. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на круглом столе для зарубежных послов. По словам главы МИД, подобные предложения не могут стать основой для достижения мира.
«[Президент Украины Владимир] Зеленский заявил, что отдать [российскому лидеру Владимиру] Путину любую часть земли Украины — такого не будет. И кому-то может казаться, что обмены территориями или попытка соблазнить Путина восстановлением торговли с Америкой может остановить войну. Это не так», — сказал Лавров. Трансляция мероприятия шла на сайте ведомства.
Глава МИД отметил, что Зеленский ранее допустил, что для Украины победой будет сохранение государственности, даже без возвращения к границам 1991 года. Основная мысль этого признания заключается в осознании украинским главой того факта, что возврат к прежнему образу жизни, словно события не имели места, невозможен.
Вместе с тем, глава внешнеполитического ведомства добавил, что, по мнению украинской стороны, изоляция России и передача замороженных российских активов Украине должны оставаться приоритетом для Запада. Также Киев продолжает настаивать на увеличении военной и экономической поддержки со стороны западных стран. По словам министра, такие заявления Зеленского направлены на то, чтобы не позволить западным странам изменить политику в отношении конфликта.
В ходе круглого стола министр иностранных дел России Сергей Лавров также сообщил, что Киев предпринимает попытки сорвать курс США на урегулирование конфликта. По словам главы МИД, РФ наблюдает, как украинские власти всеми возможными способами препятствуют реализации этой линии американской администрации, передает RT.
