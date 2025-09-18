Полиция Парижа начала подавлять протесты

Парижская полиция применила силу и слезоточивый газ против участников массовых протестов в центре города. Акции протеста были организованы в связи с предложенными властями мерами жесткой экономии, вызвавшими массовое недовольство среди населения.
РИА Новости сообщают, что в 18 сентября протестные выступления прошли по всей территории Франции. По предварительным оценкам властей, общее число участников акций могло достигать 900 тысяч человек по стране.
В столице Франции, согласно официальным прогнозам, к демонстрациям могли присоединиться до 100 тысяч человек. Применение спецсредств со стороны правоохранительных органов было зафиксировано в ходе попыток контроля массовых скоплений протестующих.
