Полиция Парижа начала подавлять протесты

Полиция Парижа применила слезоточивый газ против протестующих
Протесты во Франции собрали 900 тысяч человек
Протесты во Франции собрали 900 тысяч человек

Парижская полиция применила силу и слезоточивый газ против участников массовых протестов в центре города. Акции протеста были организованы в связи с предложенными властями мерами жесткой экономии, вызвавшими массовое недовольство среди населения.

РИА Новости сообщают, что в 18 сентября протестные выступления прошли по всей территории Франции. По предварительным оценкам властей, общее число участников акций могло достигать 900 тысяч человек по стране.

В столице Франции, согласно официальным прогнозам, к демонстрациям могли присоединиться до 100 тысяч человек. Применение спецсредств со стороны правоохранительных органов было зафиксировано в ходе попыток контроля массовых скоплений протестующих.

