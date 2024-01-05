Кто такой Слуцкий, первый кандидат в президенты России

ЦИК зарегистрировала Слуцкого в качестве первого кандидата в президенты

05 января 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий стал первым кандидатом, зарегистрированным ЦИК Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Глава ЛДПР Леонид Слуцкий стал первым кандидатом на выборах президента РФ в 2024 году, который был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией (ЦИК). Чем известен претендент на пост главы государства от либеральной партии — читайте в материале URA.RU. «У нас есть первый зарегистрированный кандидат Леонид Эдуардович Слуцкий», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Об этом она сообщила на заседании комиссии. Биография политика Слуцкий родился 4 января 1968 года в Москве. Образование он получил в Московском экономико-статистическом институте (ныне Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, МЭСИ), который будущий политик окончил в 1996 году по специальности «Менеджмент организации». В 1998 году в МЭСИ Слуцкий защитил диссертацию кандидата экономических наук на тему «Методология статистического изучения социально-демографической структуры потребителей». Политическая карьера Кандидат от ЛДПР начал свой политический путь в начале 1990-х годов. Какое-то время он был заведующим сектором аппарата президиума Верховного совета РСФСР. С 1992 по 1993 года Слуцкий занимал должность советника тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова. Уже в следующем году политик стал главой секретариата заместителя председателя Государственной думы РФ I созыва Владимира Жириновского — который был основателем и председателем ЛДПР. С 2002 года Слуцкий является председателем правления международного общественного фонда «Российский фонд мира», который в 2020 году поставил ИВЛ и защитные средства для борьбы с коронавирусом в российские регионы и несколько стран, включая Иран, Италию и Сербию. Глава либеральной партии также занимался вопросами интеграции и сотрудничества с государствами СНГ, Балтии и других регионов, что позволило ему наработать значительный дипломатический опыт. В последние годы Леонид Эдуардович зарекомендовал себя как решительный сторонник суверенитета России и активный участник международной политики. Его имя регулярно появляется в контексте важных международных переговоров и встреч на высшем уровне. Личная жизнь О личной жизни Леонида Слуцкого известно немного, так как он предпочитает не афишировать ее, сосредотачиваясь на профессиональной деятельности. Известно, что он женат, и у него есть дети. По сообщениям близких к нему источников, считает семью своей крепостью и опорой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий стал первым кандидатом на выборах президента РФ в 2024 году, который был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией (ЦИК). Чем известен претендент на пост главы государства от либеральной партии — читайте в материале URA.RU. «У нас есть первый зарегистрированный кандидат Леонид Эдуардович Слуцкий», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Об этом она сообщила на заседании комиссии. Слуцкий родился 4 января 1968 года в Москве. Образование он получил в Московском экономико-статистическом институте (ныне Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, МЭСИ), который будущий политик окончил в 1996 году по специальности «Менеджмент организации». В 1998 году в МЭСИ Слуцкий защитил диссертацию кандидата экономических наук на тему «Методология статистического изучения социально-демографической структуры потребителей». Кандидат от ЛДПР начал свой политический путь в начале 1990-х годов. Какое-то время он был заведующим сектором аппарата президиума Верховного совета РСФСР. С 1992 по 1993 года Слуцкий занимал должность советника тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова. Уже в следующем году политик стал главой секретариата заместителя председателя Государственной думы РФ I созыва Владимира Жириновского — который был основателем и председателем ЛДПР. С 2002 года Слуцкий является председателем правления международного общественного фонда «Российский фонд мира», который в 2020 году поставил ИВЛ и защитные средства для борьбы с коронавирусом в российские регионы и несколько стран, включая Иран, Италию и Сербию. Глава либеральной партии также занимался вопросами интеграции и сотрудничества с государствами СНГ, Балтии и других регионов, что позволило ему наработать значительный дипломатический опыт. В последние годы Леонид Эдуардович зарекомендовал себя как решительный сторонник суверенитета России и активный участник международной политики. Его имя регулярно появляется в контексте важных международных переговоров и встреч на высшем уровне. О личной жизни Леонида Слуцкого известно немного, так как он предпочитает не афишировать ее, сосредотачиваясь на профессиональной деятельности. Известно, что он женат, и у него есть дети. По сообщениям близких к нему источников, считает семью своей крепостью и опорой.