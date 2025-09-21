Россиянам рассказали, как согреть квартиру до включения отопления

С наступлением осенних холодов многие россияне сталкиваются с проблемой отсутствия отопления в квартирах. Дизайнер интерьеров Мария Боровская раскрыла эффективные способы обогрева жилья до начала официального отопительного сезона, среди них она выделила использование обогревателей.
«Безусловно, теплый пол ест много электричества. Но сейчас можно поставить обогреватели, а вот использовать газовую плиту для обогрева — очень опасно», — предупредила эксперт в интервью для «Радио 1».
В соответствии с действующим законодательством, в Москве и Подмосковье начало отопительного сезона определяется не конкретной датой, а наступает тогда, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже 8 градусов и сохраняется на этом уровне не менее пяти суток подряд. Для людей, остро реагирующих на понижение температуры, этот период может стать серьезным испытанием. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе ожидается ощутимое похолодание, что свидетельствует о скором запуске отопления. Когда поступит тепло в квартиры, что делать, если нужно заменить радиаторы — в материале URA.RU.
Для организации отопления рекомендуется установка электрических систем теплого пола, поскольку водяные варианты запрещены для использования в многоквартирных зданиях. Несмотря на то, что подобное решение может привести к значительным расходам, оно обеспечивает эффективный обогрев. В качестве более доступной альтернативы допускается применение современных электрических обогревателей.
В случае необходимости существенного улучшения теплоизоляции рекомендуется выбирать напольные покрытия с высокой теплоемкостью, такие как мрамор или толстый керамогранит. Следует избегать монтажа теплых полов под покрытиями из натурального дерева, поскольку это может привести к их деформации и порче. Использование газовых плит в качестве источника тепла категорически не допускается из соображений безопасности, так как это представляет угрозу для жизни.
Ранее в России обсуждалась инициатива перехода к зонированному запуску отопительного сезона, при котором тепло в первую очередь поступает в старые и аварийные дома с высокими потерями, а в современных зданиях подключается позже. Такой подход, по мнению экспертов, требует модернизации коммунальных сетей и внедрения цифровых систем управления для более эффективного реагирования на погодные изменения. Сейчас отопление подается поэтапно, начиная с социальных объектов, затем — в жилые дома.
