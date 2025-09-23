В Аланье автобус с туристами столкнулся с маршруткой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причины ДТП на данный момент неизвестны
Причины ДТП на данный момент неизвестны Фото:

В Турции туристический автобус попал в дорожно-транспортное происшествие утром в районе Антальи. В результате аварии травмы получили 15 человек. Об этом сообщило агентство IHA.

«В районе Аланьи Антальи в результате столкновения частного туристического автобуса с пассажирским микроавтобусом, по предварительным данным, пострадали 15 человек», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале агентства.

Сообщается, что два человека получили серьезные травмы. Пострадавших экстренно направили в больницу. В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются правоохранители. Точная причина аварии неизвестна.

Пострадавших срочно направили в больницу
Пострадавших срочно направили в больницу
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Турции туристический автобус попал в дорожно-транспортное происшествие утром в районе Антальи. В результате аварии травмы получили 15 человек. Об этом сообщило агентство IHA. «В районе Аланьи Антальи в результате столкновения частного туристического автобуса с пассажирским микроавтобусом, по предварительным данным, пострадали 15 человек», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале агентства. Сообщается, что два человека получили серьезные травмы. Пострадавших экстренно направили в больницу. В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются правоохранители. Точная причина аварии неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...