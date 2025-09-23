В Турции туристический автобус попал в дорожно-транспортное происшествие утром в районе Антальи. В результате аварии травмы получили 15 человек. Об этом сообщило агентство IHA.
«В районе Аланьи Антальи в результате столкновения частного туристического автобуса с пассажирским микроавтобусом, по предварительным данным, пострадали 15 человек», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале агентства.
Сообщается, что два человека получили серьезные травмы. Пострадавших экстренно направили в больницу. В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются правоохранители. Точная причина аварии неизвестна.
