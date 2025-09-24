Тайфун на востоке Тайваня унес жизни 14 человек. Видео

Тайфун «Рагаса» стал самым мощным в 2025 году
По меньшей мере 14 человек погибли, более 120 числятся пропавшими без вести в результате тайфуна «Рагаса», обрушившегося на восточное побережье Тайваня. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Во вторник центр тайфуна прошел через юг Тайваня, в результате чего погибли 14 человек и десятки пропали без вести», — сказано в сообщении NYT.Отмчеаетсчя что тайфун стал самым мощным тропическим штормом в мире в 2025 году.

Также сообщается, что городские власти приняли решение об отмене всех авиарейсов и предупредили население о вероятном резком подъеме уровня моря. В Макао временно приостановлена работа казино и ограничено движение общественного транспорта. Пик стихии ожидается к вечеру среды, после чего прогнозируется постепенное ослабление тайфуна. 

В настоящее время 738 человек нашли временное убежище от стихии в 49 пунктах, развернутых властями в разных районах мегаполиса. Кроме того, поступило свыше 100 сообщений о поваленных деревьях, сломанных ветках и поврежденных рекламных конструкциях. Среди пострадавших — семья из трех человек, которые были смыты волной в море во время наблюдения за штормом. Семья, состоящая из 40-летнего мужчины, его супруги, а также девятилетней дочери и пятилетнего сына, отправилась на волнорез после объявления штормового предупреждения.

