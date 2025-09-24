В Челябинской области подорожали лимоны, киви и груши

В Челябинской области лимоны за год подорожали больше, чем на треть. Согласно мониторингу URA.RU цен в сетевых магазинах, в регионе заметно изменились цены также на киви и груши.
В сентябре 2024 года килограмм лимонов стоил 191 рубль, а в сентябре 2025 — уже 262,7 рубля. Это плюс 71,7 рубля или 37,5%.
Киви также заметно подорожали: с 242,2 до 275,8 рубля за килограмм. Разница составила 33,6 рубля, что равно 13,8%. Груши сорта «Конференция» прибавили 29,6 рубля: их стоимость выросла с 287 рублей до 316,6 рубля, то есть на 10,3%.
Некоторые позиции напротив стали дешевле. Апельсины подешевели на 14,5% или 25 рублей, с 172 до 147 рублей за килограмм. Сливы упали в цене на 25,1 рубля: с 192,8 до 167,7 рубля, или 13% снижения.
Мандарины стали доступнее на 13,3 рубля. Их стоимость снизилась с 217 до 203,7 рубля за килограмм или на 6,1%. Незначительно снизилась цена и на сезонные яблоки: с 110,4 до 107 рублей или минус 3%.
