Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году

Мишустин подписал постановление о выходных днях
Мишустин подписал постановление о выходных днях

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Соответствующая информация была опубликована в telegram-канале правительства России.

«Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году», — говорится в сообщении. В 2026 году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Если праздничные нерабочие дни совпадают с выходными, они подлежат переносу. В соответствии с новым постановлением, эти дни будут перенесены: 3 января (суббота) — на пятницу, 9 января, а 4 января (воскресенье) — на четверг, 31 декабря.

В 2026 году россиян ждут следующие периоды официальных выходных и праздничных дней:

  • С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней);
  • С 21 по 23 февраля (3 дня);
  • С 7 по 9 марта (3 дня);
  • С 1 по 3 мая (3 дня);
  • С 9 по 11 мая (3 дня);
  • С 12 по 14 июня (3 дня);
  • 4 ноября (1 день);
  • 31 декабря (1 день).

