Малахов иронично отреагировал на пропажу из дела о теракте в «Крокусе»

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Телеведущий Андрей Малахов отреагировал на слухи о том, что его имя якобы фигурировало в деле о теракте в «Крокус Сити Холле». До этого сообщалось, что шоумен мог находиться на концерте группы «Пикник» в зале во время трагедии. Далее Mash написал, что Малахов пропал из дела о теракте в «Крокусе». Сам Малахов иронично отметил, что никогда не был фанатом «Пикника».

«Друзья, это что-то новенькое. Не припомню, чтобы я был замечен в рядах поклонников группы „Пикник“», — с иронией отреагировал Малахов в своем telegram-канале. 

Ранее ряд СМИ сообщал, что во время теракта среди посетителей могли находиться известные шоумены. Сам теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта 2024 года. Тогда четверо исполнителей ворвались в помещение концертного зала и начали расстреливать людей. Сообщалось о более 140 погибших и 300 пострадавших. Расследование по делу продолжается до сих пор. На днях сообщалось, что Малахов и актер Сергей Светлаков также находились в «Крокус Сити Холле» во время теракта, но не были заявлены свидетелями. 

