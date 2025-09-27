Массовое отравление туристов в люксовом отеле в Турции: что известно

В Турции зафиксирован случай массового отравления среди туристов. Среди пострадавших двухлетний ребенок. Роспотребнадзор запросил у Турции данные об отравлении туристов в отеле Кемера. Что известно об инциденте — в материале URA.RU.
Что известно о ситуации
Сколько человек пострадало
Telegram-канал Shot сообщил, что десятки гостей люксового отеля пострадали от пищевого отравления. Среди пострадавших был двухлетний ребенок из России. Его экстренно госпитализировали.
Что говорят представители отеля
Сотрудник отеля Dosinia Luxury Resort, расположенного в турецком курортном городе Кемере, сообщил журналистам, что российские туристы не обращались к администрации с жалобами на отравление, несмотря на соответствующие сообщения, появившиеся ранее в соцсетях. «К нам не поступало таких обращений от российских туристов», — заявила она журналистам.
Роспотребнадзор разбирается в ситуации с туристами
Роспотребнадзор начал выяснять обстоятельства массового отравления российских туристов в турецком отеле Dosinia Luxury Resort, расположенном в городе Кемере. Ведомство подготовило официальный запрос в министерство здравоохранения Турции. Российская сторона требует предоставить полную информацию о происшествии и оценку рисков для здоровья отдыхающих.
«Роспотребнадзор подготовил официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации», — сказано в сообщении. Дополнительно российское ведомство обратилось к турецким коллегам с просьбой предоставить расширенную информацию через международные каналы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Власти Кемера изучают ситуацию
Власти турецкого Кемера не получали обращений по поводу отравления российских туристов в одном из местных отелей, однако намерены проверить появившуюся в соцсетях информацию, сообщила пресс-служба муниципалитета. «Мы обязательно расследуем эти сообщения, но на данный момент каких-либо сигналов об этом не получали», — заявил представитель муниципалитета Кемера.
Не первый случай отравления
Отравились неизвестным газом
Как сообщали СМИ, 20 июля в турецком отеле Sealight Resort, расположенном в курортном Кушадасы, произошло массовое отравление неизвестным газом среди отдыхающих, в числе которых были граждане России. Инцидент затронул сразу несколько гостей отеля, часть из которых была госпитализирована с симптомами отравления.
Причиной обращения за медицинской помощью стали резкая головная боль и потеря сознания у одного из детей. По словам одного из пострадавших, в клинике, куда доставили его семью, находились и другие гости с браслетами того же отеля. Врачи поставили предварительный диагноз — отравление газом, однако не смогли точно определить его вид, так как в помещениях не ощущалось постороннего запаха.
После оказания медицинской помощи состояние пациентов стабилизировалось, и к вечеру их выписали обратно в отель. В это время на территории Sealight Resort уже работали сотрудники полиции и представители администрации. Некоторым постояльцам предложили переселиться в другие номера для дополнительной безопасности, часть гостей предпочла покинуть отель досрочно. Администрация отеля также компенсировала убытки пострадавшим.
Массовое отравление в Аланье
В начале августа сообщалось, что российские туристы, вернувшиеся из пятизвездочного Club Hotel Anjeliq, расположенного в турецкой Аланье, пожаловались на признаки отравления. Согласно их заявлениям, первые случаи ухудшения самочувствия были зафиксированы с первых дней отдыха и сопровождались типичными для пищевого отравления симптомами, такими как повышение температуры, тошнота и рвота.
Постояльцы связали возникшие проблемы со здоровьем с недостаточным качеством предоставляемого питания, а также с несоблюдением санитарных требований в гостинице. Одна из гостей сообщила, что в зоне раздачи пищи было большое количество мух, а отдельные блюда подавались в немытой посуде.
Острое отравление после посещения местных пляжей
В начале сентября появилась информация, что российские туристы, находившиеся на турецких курортах, массово столкнулись с признаками острого отравления после посещения пляжей. Как писал telegram-канал Shot, существенное увеличение числа обращений за медицинской помощью фиксировалось в таких регионах, как Анталия, Белек и Алания.
По сведениям telegram-канала, пострадали десятки граждан России. Тогда туристы были инфицированы бактерией Vibrio, активно размножающейся в теплой и соленой морской воде.
Туристы сообщили о тошноте, рвоте, выраженной слабости, повышении температуры тела, а также боли в области живота и диареи. В некоторых случаях фиксировались боли в мышцах и суставах.
Одна из пострадавших рассказала, что вместе с супругом была госпитализирована спустя несколько часов после купания в море: оба испытали сильную рвоту, слабость и жар. Медики диагностировали им острую кишечную инфекцию, предположительно вызванную бактерией Vibrio.
Передача инфекции человеку возможна как при купании, так и при употреблении морепродуктов, особенно моллюсков, способных накапливать опасные микроорганизмы. Первые симптомы инфицирования обычно проявляются в течение нескольких часов после контакта с зараженной водой или продуктами. В большинстве случаев заболевание протекает в форме острой кишечной инфекции, однако у лиц с пониженным иммунитетом могут развиваться тяжелые осложнения вплоть до сепсиса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.