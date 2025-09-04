Туристы в Турции подхватывают странный вирус на пляжах

Российские туристы, отдыхавшие на курортах Турции, массово пожаловались на симптомы острого отравления после посещения местных пляжей. Значительный рост обращений в местные больницы фиксируется в регионах Анталии, Белека и Алании.
По данным telegram-канала SHOT, десятки россиян пострадали от инфекции, вызванной бактерией Vibrio, которая активно размножается в теплой и соленой морской воде. Инфекция может передаваться человеку при купании или употреблении в пищу морепродуктов — в частности, моллюсков, которые фильтруют воду и накапливают патогены. В большинстве случаев заболевание проявляется как острая кишечная инфекция, но у людей с ослабленным иммунитетом возможно развитие тяжелых осложнений, вплоть до сепсиса.
Первые симптомы заражения обычно появляются в течение нескольких часов после контакта с зараженной водой или продуктами. Туристы сообщают о таких проявлениях, как тошнота, рвота, общая слабость, высокая температура (выше 38°C), а также боли в животе и диарея. В некоторых случаях отмечаются боли в мышцах и суставах, а у детей и пожилых людей заболевание может протекать особенно тяжело.
Одна из пострадавших туристок рассказала, что вместе с мужем оказалась в больнице всего через несколько часов после купания в море. Оба испытывали сильную рвоту, слабость и жар. Врачи диагностировали у них острую кишечную инфекцию, предположительно вызванную бактерией Vibrio. Похожая ситуация произошла с целой семьей в отеле Selectum Noa Belek: все члены семьи были вынуждены обратиться за экстренной помощью из-за непрекращающейся рвоты. В отделениях скорой помощи частных клиник Алании и Белека наблюдаются длинные очереди из туристов с похожими жалобами. Многие больные смогли восстановиться только после капельниц и интенсивной терапии в местных медицинских учреждениях.
