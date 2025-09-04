Туристы в Турции подхватывают странный вирус на пляжах

Российские туристы массово отравились в Турции из-за вируса в воде
Инфекция может передаваться человеку при купании
Инфекция может передаваться человеку при купании

Российские туристы, отдыхавшие на курортах Турции, массово пожаловались на симптомы острого отравления после посещения местных пляжей. Значительный рост обращений в местные больницы фиксируется в регионах Анталии, Белека и Алании.

По данным telegram-канала SHOT, десятки россиян пострадали от инфекции, вызванной бактерией Vibrio, которая активно размножается в теплой и соленой морской воде. Инфекция может передаваться человеку при купании или употреблении в пищу морепродуктов — в частности, моллюсков, которые фильтруют воду и накапливают патогены. В большинстве случаев заболевание проявляется как острая кишечная инфекция, но у людей с ослабленным иммунитетом возможно развитие тяжелых осложнений, вплоть до сепсиса.

Первые симптомы заражения обычно появляются в течение нескольких часов после контакта с зараженной водой или продуктами. Туристы сообщают о таких проявлениях, как тошнота, рвота, общая слабость, высокая температура (выше 38°C), а также боли в животе и диарея. В некоторых случаях отмечаются боли в мышцах и суставах, а у детей и пожилых людей заболевание может протекать особенно тяжело.

Одна из пострадавших туристок рассказала, что вместе с мужем оказалась в больнице всего через несколько часов после купания в море. Оба испытывали сильную рвоту, слабость и жар. Врачи диагностировали у них острую кишечную инфекцию, предположительно вызванную бактерией Vibrio. Похожая ситуация произошла с целой семьей в отеле Selectum Noa Belek: все члены семьи были вынуждены обратиться за экстренной помощью из-за непрекращающейся рвоты. В отделениях скорой помощи частных клиник Алании и Белека наблюдаются длинные очереди из туристов с похожими жалобами. Многие больные смогли восстановиться только после капельниц и интенсивной терапии в местных медицинских учреждениях.

