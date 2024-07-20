Россияне отравились неизвестным газом в пятизвездочном отеле в Турции

В одном из отелей Турции произошло массовое отравление газом среди отдыхающих, в том числе и россиян. Инцидент случился в отеле Sealight Resort, расположенном в Кушадасы. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Россияне, отдыхающие в Турции, отравились неизвестным газом», — сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». По словам одного из отдыхающих, утром 18 июля члены его семьи почувствовали сильную головную боль, ребенок упал в обморок. В клинике, куда семья была госпитализирована, оказались и другие пострадавшие с браслетами того же отеля.
Врачи подключили пострадавших к кислороду и капельницам. После проведения анализов было высказано предположение о газовом отравлении, однако конкретный вид газа не был назван, так как в номерах не чувствовалось никаких запахов.
К вечеру состояние пациентов стабилизировалось, и их вернули в отель, где уже работала полиция. Некоторым гостям предложили сменить номера, кто-то решил покинуть отель. Sealight Resort компенсировал убытки.
Ранее россияне подали в суд на туроператора ООО «Р-Туризм» после отдыха в пятизвездочном отеле Турции. Отдыхающие отметили некачественную уборку номеров, насекомых, грязные тарелки и пищевое отравление.
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