Российские туристы массово отравились в Аланье

Десятки российских туристов пожаловались на симптомы отравления после отдыха в пятизвездочном Club Hotel Anjeliq в Аланье (Турция). Об этом сообщают СМИ со ссылкой на потерпевших.
По словам отдыхающих, случаи недомогания начались еще в июле и сопровождались симптомами, характерными для пищевого отравления, — повышенной температурой, тошнотой и рвотой. Туристы связывают проблемы со здоровьем с низким качеством питания и нарушением санитарных норм в отеле, пишет Life.ru.
Одна из отдыхающих отметила в беседе с изданием, что в зоне подачи еды много мух, иногда блюда приносят в грязной посуде, качество предоставляемой еды также вызывало нарекания. Постоялица уточнила, что вместе с супругом заплатила за недельное проживание около 140 тысяч рублей, а признаки недомогания появились уже в первый день. При этом семья не пользовалась бассейном. Проблемы с желудком остались и после возвращения домой.
