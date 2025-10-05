Террористы в «Крокусе» не принимали решения самостоятельно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В отношении куратора ведется отдельное судебное производство, заявил источник
В отношении куратора ведется отдельное судебное производство, заявил источник Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Террористы, которые устроили теракт в «Крокус сити холл», выполняли задания своего куратора и не принимали своих решений самостоятельно. Об этом сообщил неназванный участник судебного процесса по делу.

«Во время оглашения в суде письменных показаний свидетелей участникам процесса стало известно, что сами боевики не принимали никаких решений, связанных с организацией теракта, а ждали указаний от своего куратора», — заявил собеседник. Его слова приводит ТАСС. Отмечается, что против куратора выделено отдельное судебное производство.

Ранее поступала информация о том, что близкие погибших в трагедии почти не появляются на судебных заседаниях для того, чтобы не переживать те же чувства заново. Это как непосредственные свидетели теракта, так и родные погибших. Отмечается, что если кто-то и приходит на заседания, то это люди, которые «мало что видели».

Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Тогда группа террористов зашла в концертный зал и открыла огонь по посетителям концертного зала. В результате пришествия погибло около 150 человек и 609 получили ранения. Само здание было почти полностью разрушено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Террористы, которые устроили теракт в «Крокус сити холл», выполняли задания своего куратора и не принимали своих решений самостоятельно. Об этом сообщил неназванный участник судебного процесса по делу. «Во время оглашения в суде письменных показаний свидетелей участникам процесса стало известно, что сами боевики не принимали никаких решений, связанных с организацией теракта, а ждали указаний от своего куратора», — заявил собеседник. Его слова приводит ТАСС. Отмечается, что против куратора выделено отдельное судебное производство. Ранее поступала информация о том, что близкие погибших в трагедии почти не появляются на судебных заседаниях для того, чтобы не переживать те же чувства заново. Это как непосредственные свидетели теракта, так и родные погибших. Отмечается, что если кто-то и приходит на заседания, то это люди, которые «мало что видели». Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Тогда группа террористов зашла в концертный зал и открыла огонь по посетителям концертного зала. В результате пришествия погибло около 150 человек и 609 получили ранения. Само здание было почти полностью разрушено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...