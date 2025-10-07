Стало известно, как Валиева попрощалась с Тутберидзе

Валиева подарила Тутберидзе букет цветов перед переходом к Навке
Валиева пришла с букетом к Тутберидзе перед переходом к Навке
Перед переходом в академию Татьяны Навки российская фигуристка Камила Валиева встретилась со своей бывшей наставницей Этери Тутберидзе, чтобы попрощаться. По информации источника, спортсменка преподнесла заслуженному тренеру России букет цветов.

«Валиева пришла к <...> Тутберидзе попрощаться перед переходом в академию Татьяны Навки», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на свой источник, знакомый с ситуацией.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная за допинг, сообщила о возобновлении карьеры, передает «Национальная служба новостей». По словам олимпийской чемпионки Татьяны Навки, после истечения срока дисквалификации в конце декабря Валиева присоединится к академии Навки, где будет тренироваться под руководством Светланы Соколовской.

