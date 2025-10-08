Вынесено решение по аресту активов Агаларовых по делу о теракте в «Крокусе»

Следственные органы отклонили ходатайство о наложении ареста на активы владельцев концертного зала «Крокус сити холл» Араза и Эмина Агаларовых. Об этом рассказал адвокат потерпевших Игорь Трунов.
«Ходатайство в настоящее время удовлетворено быть не может», — передает слова Трунова ТАСС. Сообщается, что решение было принято в связи с необходимостью дождаться результатов комплексных судебных экспертиз, проведение которых требует значительного времени из-за особой сложности и большого объема исследований.
В официальном ответе следствия, на который ссылается адвокат, указывается, что именно по результатам этих экспертиз будет дана юридическая оценка действиям всех проверяемых лиц и решен вопрос о применении обеспечительных мер.
Кроме того, в документе отмечается правовое обоснование принятого решения: применение ареста имущества считается преждевременным, поскольку по российскому законодательству такая мера может быть применена исключительно к имуществу подозреваемых, обвиняемых либо лиц, несущих материальную ответственность за их действия. Только после завершения экспертиз и установления всех обстоятельств дела станет возможным рассмотреть вопрос о применении соответствующих обеспечительных мер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.