Вынесено решение по аресту активов Агаларовых по делу о теракте в «Крокусе»

Следствие считает преждевременным арест активов Агаларовых
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следствие должно провести ряд экспертиз, заявил Трунов
Следствие должно провести ряд экспертиз, заявил Трунов Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Следственные органы отклонили ходатайство о наложении ареста на активы владельцев концертного зала «Крокус сити холл» Араза и Эмина Агаларовых. Об этом рассказал адвокат потерпевших Игорь Трунов.

«Ходатайство в настоящее время удовлетворено быть не может», — передает слова Трунова ТАСС. Сообщается, что решение было принято в связи с необходимостью дождаться результатов комплексных судебных экспертиз, проведение которых требует значительного времени из-за особой сложности и большого объема исследований.

В официальном ответе следствия, на который ссылается адвокат, указывается, что именно по результатам этих экспертиз будет дана юридическая оценка действиям всех проверяемых лиц и решен вопрос о применении обеспечительных мер.

Кроме того, в документе отмечается правовое обоснование принятого решения: применение ареста имущества считается преждевременным, поскольку по российскому законодательству такая мера может быть применена исключительно к имуществу подозреваемых, обвиняемых либо лиц, несущих материальную ответственность за их действия. Только после завершения экспертиз и установления всех обстоятельств дела станет возможным рассмотреть вопрос о применении соответствующих обеспечительных мер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственные органы отклонили ходатайство о наложении ареста на активы владельцев концертного зала «Крокус сити холл» Араза и Эмина Агаларовых. Об этом рассказал адвокат потерпевших Игорь Трунов. «Ходатайство в настоящее время удовлетворено быть не может», — передает слова Трунова ТАСС. Сообщается, что решение было принято в связи с необходимостью дождаться результатов комплексных судебных экспертиз, проведение которых требует значительного времени из-за особой сложности и большого объема исследований. В официальном ответе следствия, на который ссылается адвокат, указывается, что именно по результатам этих экспертиз будет дана юридическая оценка действиям всех проверяемых лиц и решен вопрос о применении обеспечительных мер. Кроме того, в документе отмечается правовое обоснование принятого решения: применение ареста имущества считается преждевременным, поскольку по российскому законодательству такая мера может быть применена исключительно к имуществу подозреваемых, обвиняемых либо лиц, несущих материальную ответственность за их действия. Только после завершения экспертиз и установления всех обстоятельств дела станет возможным рассмотреть вопрос о применении соответствующих обеспечительных мер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...