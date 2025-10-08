08 октября 2025

Аэропорт Внуково предупредил о задержке багажа рейса Монастир — Москва

Более 110 единиц багажа не загрузили на рейс из Монастира в Москву во Внуково
Более 110 единиц багажа пассажиров рейса BJ804 авиакомпании Nouvelair Tunisie не были загружены на самолет из Монастира (Тунис) в Москву. Об этом 8 октября сообщили в telegram-канале аэропорта Внуково. Представители авиагавани уточнили, что инцидент произошел в аэропорту отправления, а сейчас перевозчик принимает меры для скорейшей доставки багажа в российскую столицу.

«Авиакомпания принимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж», — говорится в официальном сообщении пресс-службы аэропорта в telegram-канале. Представители авиагавани принесли извинения за неудобства, возникшие у пассажиров.

В пресс-службе аэропорта отметили, что пассажиры рейса BJ804 будут оперативно проинформированы о доставке их багажа. Аэропорт Внуково пообещал публиковать обновления о ситуации по мере поступления новой информации. О причинах, по которым багаж не был погружен на рейс, не сообщается. По предварительным данным, ответственность за инцидент несет обслуживающая компания аэропорта Монастира.

