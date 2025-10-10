Российские туристы сутки не могут вылететь из Турции

Около сотни российских туристов почти сутки не могут вылететь из Антальи (Турция) в Москву из-за отмены и повторных переносов рейса TK3002 авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщают telegram-каналы со ссылкой на очевидцев.
По словам пассажиров, рейс, который должен был отправиться во Внуково 9 октября в 19:45 по местному времени, сначала задержали из-за погодных условий, затем отменили из-за технической неисправности. После отмены рейса туристов разместили в отеле, как они отметили, с ненадлежащими условиями. Утром 10 октября их вновь доставили в аэропорт, где ожидание затянулось, подчеркнули в telegram-канале «Осторожно, новости».
«Все это время людям ни разу не дали воды (много семей с маленькими и грудными детьми), не дали еды, в аэропорту не дают никакой информации абсолютно. Отношение к людям скотское — наглое вранье в лицо, грубость», — отметили очевидцы. Согласно сообщениям туристов, новый вылет был запланирован на 10:00 10 октября, однако самолет по-прежнему не отправился. Сейчас объявлено о переносе вылета на 18:00.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.