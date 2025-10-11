На Украине приняли тяжелое решение по поводу отопительного сезона

Депутат Рады Кучеренко: власти Украины максимально отсрочат отопительный сезон
Украинские власти постараются отсрочить начало отопительного сезона
Власти Украины намерены максимально отложить начало отопительного сезона из-за нехватки газа. Об этом сообщил первый замглавы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

«Максимально будут стараться отсрочить (начало отопительного сезона — прим. URA.RU). С газом проблемы будут, газа не будет хватать, его будут экономить. Следовательно, чем позже войдут в отопительный сезон — меньше его спалят», — сказал Алексей Кучеренко в видеообращении, опубликованном в telegram-канале украинского издания «Телеграф». Он подчеркнул, что местные администрации получили указание экономить топливо и переносить сроки подачи тепла в жилые дома.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что коммунальные службы города не смогут обеспечить подачу отопления в ближайшие недели из-за острого дефицита газа. В свою очередь, эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий Корольчук 7 октября уточнил, что стране не хватает около трех миллиардов кубометров газа для прохождения зимнего сезона. Бывший министр энергетики Украины Юрий Продан также предупреждал, что предстоящая зима будет значительно сложнее прошлогодней, и советовал гражданам по возможности переезжать за город, где есть возможность отапливаться дровами.

