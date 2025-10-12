Доцент Тимофеев: замедление смартфона может говорить о слежке

Медленная работа и частые зависания смартфона или ноутбука могут указывать на скрытое наблюдение за владельцем. О признаках слежки за пользователями рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
«Наиболее вероятный признак слежки или наличия вируса — замедление работы любых функций и устройства в целом. Если лампочка камеры загорается сама по себе, явно, что она работает помимо вашей воли», — поделился Тимофеев с агентством «Прайм».
Для минимизации рисков важно регулярно проверять, какие приложения имеют доступ к камере и микрофону. В случае с iPhone, при запуске камеры загорается зеленый индикатор, а при активации микрофона — оранжевый. Узнать, какие программы обращались к этим функциям, можно с помощью встроенных инструментов операционной системы. Если есть основания полагать, что устройство скомпрометировано, специалист советует срочно сбросить настройки до заводских.
Ранее в России отмечался рост числа вредоносных программ, встроенных в прошивки поддельных Android-смартфонов, что увеличивает риски скрытого наблюдения и кражи данных. Кроме того, массовые сбои после обновления устройств Google Pixel также вызывали опасения пользователей по поводу безопасности и работоспособности гаджетов. Эксперты советуют приобретать устройства у проверенных производителей и регулярно проверять доступ приложений к камере и микрофону.
