Два человека погибли при крушении самолета в штате Техас

Легкомоторный самолет разбился утром 12 октября
Легкомоторный самолет разбился утром 12 октября

Два человека погибли при крушении самолета Beech C90 King Air, который рухнул в американском штате Техас. Самолет принадлежал компании Mobile EHR, специализирующейся на разработке программного обеспечения для здравоохранения. Воздушное судно врезалось в несколько грузовиков, после чего последовали взрыв и сильный пожар, сообщает телеканал Fox 4.

«Два человека погибли в результате крушения самолета в Техасе. Борт врезался прямо в несколько грузовиков, после чего произошел сильный взрыв и пожар», — говорится в сообщении Fox 4.

Воздушное судно потерпело крушение вблизи автомобильной стоянки, что позволило экстренным службам — пожарным, медикам и сотрудникам полиции — быстро прибыть на место инцидента. В настоящее время специалисты продолжают работу на месте аварии. О количестве пострадавших официальных данных пока не поступало.

