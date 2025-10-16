16 октября 2025

При острой нехватке рабочих челябинские заводы заманивают их высокими зарплатами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Треть челябинских заводов осталась без рабочих
Треть челябинских заводов осталась без рабочих Фото:

Пытаясь преодолеть дефицит рабочих, челябинские компании привлекают их высокими зарплатами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», этот инструмент стал основным при поиске кадров.

«В ходе опроса 36% респондентов признали проблему нехватки кадров рабочих специальностей очень актуальной. Для привлечения персонала компании используют: повышение зарплаты (51%), возможность карьерного роста (46%), бонусы и льготы (42%)», — заявили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».

Остальные меры, по данным исследования, связаны с программами обучения и развития сотрудников, предоставлением гибкого графика работы.

Основным препятствием в найме работников стал неконкурентоспособный уровень оплаты труда, на который указали 59% компаний. Также соискателей не устраивают непривлекательные условия труда и отсутствие четких перспектив карьерного роста внутри предприятия.

При этом многие челябинские компании попытались решить проблему системно, сотрудничая с учебными заведениями. По данным опроса, треть работодателей активно участвует в подготовке будущих кадров, еще столько же делают это время от времени.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пытаясь преодолеть дефицит рабочих, челябинские компании привлекают их высокими зарплатами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», этот инструмент стал основным при поиске кадров. «В ходе опроса 36% респондентов признали проблему нехватки кадров рабочих специальностей очень актуальной. Для привлечения персонала компании используют: повышение зарплаты (51%), возможность карьерного роста (46%), бонусы и льготы (42%)», — заявили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру». Остальные меры, по данным исследования, связаны с программами обучения и развития сотрудников, предоставлением гибкого графика работы. Основным препятствием в найме работников стал неконкурентоспособный уровень оплаты труда, на который указали 59% компаний. Также соискателей не устраивают непривлекательные условия труда и отсутствие четких перспектив карьерного роста внутри предприятия. При этом многие челябинские компании попытались решить проблему системно, сотрудничая с учебными заведениями. По данным опроса, треть работодателей активно участвует в подготовке будущих кадров, еще столько же делают это время от времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...