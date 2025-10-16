При острой нехватке рабочих челябинские заводы заманивают их высокими зарплатами

Пытаясь преодолеть дефицит рабочих, челябинские компании привлекают их высокими зарплатами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», этот инструмент стал основным при поиске кадров.
«В ходе опроса 36% респондентов признали проблему нехватки кадров рабочих специальностей очень актуальной. Для привлечения персонала компании используют: повышение зарплаты (51%), возможность карьерного роста (46%), бонусы и льготы (42%)», — заявили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».
Остальные меры, по данным исследования, связаны с программами обучения и развития сотрудников, предоставлением гибкого графика работы.
Основным препятствием в найме работников стал неконкурентоспособный уровень оплаты труда, на который указали 59% компаний. Также соискателей не устраивают непривлекательные условия труда и отсутствие четких перспектив карьерного роста внутри предприятия.
При этом многие челябинские компании попытались решить проблему системно, сотрудничая с учебными заведениями. По данным опроса, треть работодателей активно участвует в подготовке будущих кадров, еще столько же делают это время от времени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!