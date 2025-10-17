Восемь человек пострадали в результате взрыва на химзаводе в Стерлитамаке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несколько человек пострадали в результате взрыва в Стерлитамаке
Несколько человек пострадали в результате взрыва в Стерлитамаке Фото:
новость из сюжета
На химзаводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв

Сразу восемь человек пострадали во время взрыва на химзаводе «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«В результате происшествия в Стерлитамаке пострадали восемь человек», — написал Радий Хабиров в telegram-канале. Трое пострадавших были извлечены и доставлены в городскую больницу Стерлитамака. Одна из пациенток находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, двое других госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Поиски пострадавших продолжаются.

Сегодня вечером на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке прогремел мощный взрыв. Информацию об этом подтвердили в администрации города. URA.RU ведет прямую трансляцию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сразу восемь человек пострадали во время взрыва на химзаводе «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. «В результате происшествия в Стерлитамаке пострадали восемь человек», — написал Радий Хабиров в telegram-канале. Трое пострадавших были извлечены и доставлены в городскую больницу Стерлитамака. Одна из пациенток находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, двое других госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Поиски пострадавших продолжаются. Сегодня вечером на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке прогремел мощный взрыв. Информацию об этом подтвердили в администрации города. URA.RU ведет прямую трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...