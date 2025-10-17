Восемь человек пострадали в результате взрыва на химзаводе в Стерлитамаке

Сразу восемь человек пострадали во время взрыва на химзаводе «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
«В результате происшествия в Стерлитамаке пострадали восемь человек», — написал Радий Хабиров в telegram-канале. Трое пострадавших были извлечены и доставлены в городскую больницу Стерлитамака. Одна из пациенток находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, двое других госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Поиски пострадавших продолжаются.
Сегодня вечером на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке прогремел мощный взрыв. Информацию об этом подтвердили в администрации города. URA.RU ведет прямую трансляцию.
