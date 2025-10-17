На химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке (Республика Башкортостан) прогремел мощный взрыв. Информацию об этом подтвердили в администрации города. Предварительно, в результате взрыва есть пострадавшие. URA.RU ведет прямую трансляцию.
21:24 Из под завалов в Стерлитамаке извлекли троих человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.
20:55 О том, что на заводе произошел взрыв, написал в telegram-канале и глава республики Радий Хабиров. Он также заверил, что вся оперативная информация уточняется.
20:52 Telegram-канал Shot сообщает, что несколько человек числятся пропавшими без вести. Это связано с тем, что они не явились на место эвакуации.
20:51 Администрация города Стерлитамака подтвердила, что произошел взрыв. Там сообщили, что количество погибших и пострадавших уточняется.
20:50 На место взрыва приехало множество карет скорой помощи. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
20:45 Одно из зданий завода сильно разрушено. Троих человек удалось сразу спасти из-под завалов. По актуальной информации, всего пострадавших шестеро, передает РЕН ТВ.
20:43 Сотрудников завода экстренно эвакуируют. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
20:43 О том, что на заводе произошел взрыв, сообщил telegram-канал Baza. По их информации, поврежден третий цех.
