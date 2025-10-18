На место прибыли реанимация и спасатели: в Кургане легковушка столкнулась с трактором

В Кургане реанимация прибыла к месту ДТП на проспекте Машиностроителей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане на проспекте Машиностроителей произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора. На место происшествия прибыли спасатели и реанимация. Об этом URA.RU сообщили очевидцы, проезжавшие участок, где случилась авария.

«Авария на проспекте Машиностроителей. Автомобиль „Тойота“ врезался в трактор. На месте работают медики реанимации и спасатели», — сообщили URA.RU очевидцы.

Судя по кадрам с места ДТП, удар легковушки пришелся прямо в ту часть трактора, где расположен ковш. Что именно послужило причиной столкновения и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Информация уточняется в Госавтоинспекции.

