На место прибыли реанимация и спасатели: в Кургане легковушка столкнулась с трактором
В Кургане реанимация прибыла к месту ДТП на проспекте Машиностроителей
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане на проспекте Машиностроителей произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора. На место происшествия прибыли спасатели и реанимация. Об этом URA.RU сообщили очевидцы, проезжавшие участок, где случилась авария.
«Авария на проспекте Машиностроителей. Автомобиль „Тойота“ врезался в трактор. На месте работают медики реанимации и спасатели», — сообщили URA.RU очевидцы.
Судя по кадрам с места ДТП, удар легковушки пришелся прямо в ту часть трактора, где расположен ковш. Что именно послужило причиной столкновения и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Информация уточняется в Госавтоинспекции.
В последние недели в Кургане фиксируется серия серьезных дорожно-транспортных происшествий. Ранее аварии с пострадавшими уже происходили на улицах Омская, Ленина, Карла Маркса и Карельцева, где столкновения приводили к травмам и массовым ДТП.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!