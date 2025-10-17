Эксперты оценили идею строительства тоннеля из РФ на Аляску

Задумка Кирилла Дмитриева проложить мост или тоннель под Беринговым проливом выглядит заманчиво, однако может быть затратной. Об этом заявили опрошенные эксперты.
«Идея моста или тоннеля под Беринговым проливом не новая, и создание сухопутного перехода между двумя полушариями Земли выглядит крайне заманчиво», — заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, декан факультета Высшая школа экономики и бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Его слова приводит ТАСС. Эксперт также отметил, что маршрут позволил бы открыть новые направления для сотрудничества, в том числе инженерного и научного.
Также по поводу маршрута высказался и ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии Александр Фиранчук. По его словам, этот проект потребует масштабных затрат. Он обосновал свое мнение тем, что железнодорожные пути Аляски не соединены с основными путями США.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял о возможности реализации такого проекта с использованием технологий компании Boring Company и бюджетом менее 8 миллиардов долларов. По его словам, туннель мог бы соединить Россию и Аляску, а также способствовать развитию международной торговли и экономических связей между Евразией и Северной Америкой.
